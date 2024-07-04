В июне для школьников Светогорска в Выборгском районе Ленинградской области в рамках летнего интеллектуального лагеря была организована необычная познавательная программа. В ее организации приняли участие специалисты местного целлюлозно-бумажного предприятия.

С 1 по 30 июня на базе МБОУ «СОШ г. Светогорска» проходила летняя сессия интеллектуального лагеря «Эрудит», в рамках которой для ребят были проведены увлекательные мероприятия, квесты, интересные занятия и экскурсии. В том числе и с участием сотрудников «Светогорского ЦБК».

В игровом, интерактивном формате ребятам рассказывали о производстве бумаги и картона, знакомили учащихся с многообразием профессий, помогали определиться с дальнейшим их выбором, узнать больше о промышленном предприятии Ленобласти как о потенциальном месте работы.

За 20 дней смены в гости к «Эрудитам» приходили разные специалисты комбината. Было проведено 16 мероприятий, в ходе которых ребята познакомились с работой представителей железнодорожного цеха, департаментов энергетики и регенерации, экологии и станции биологической очистки, целлюлозы, маркетинга, управления персоналом, коммуникаций, медсанчасти и охраны труда, а также службы главного технолога и диспетчерской. Каждый из них не просто рассказывал о том, чем занимается, а провел занимательные викторины и квесты, интерактивные занятия, чтобы ребята лучше разобрались в специфике и важности работы каждого направления, узнали много нового. Школьники также прошли профориентационное тестирование, которое помогло им распознать их склонности и таланты.

В программе были и приглашенные гости – преподаватели ВШТЭ СПбГУПТД, которые привезли с собой оборудование для проведения опытов. Ребята проводили эксперименты и на практике знакомились со специальностями вуза. Это был прекрасный пример эффективного сотрудничества школы, «Светогорского ЦБК» и вуза.

«Производство – это удивительный и сложный организм, и каждый сотрудник выполняет в нем свою важную роль, необходимую для того, чтобы получился действительно стоящий результат. Именно желание показать учащимся, насколько разнообразными и увлекательными являются наши профессии, вдохновило нас на идею проведения интеллектуального школьного лагеря. И, кажется, нам это удалось!», — прокомментировала Татьяна Синицына, старший менеджер по управлению персоналом НПАО «Светогорский ЦБК».