Работодателей обяжут сообщать о военнообязанных и вносить их в новые базы военкомата

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателей направлять сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, в новую государственную информационную систему, определенную правительством России.

Автором инициативы выступил глава парламентского комитета по обороне, депутат Андрей Картаполов, сообщает «Коммерсант».

«Картаполов внес в Госдуму поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», – сообщает издание

Речь идет об электронном реестре военнообязанных. Ранее Владимир Путин распорядился провести осенний призыв с его использованием. Предполагается, что с этим реестром интегрируют и реестр цифровых повесток, направляемых призывникам через госуслуги.

Ранее правительство России поддержало законопроект, обязывающий работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета.