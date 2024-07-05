Работодателей обяжут сообщать о военнообязанных и вносить их в новые базы военкомата

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателей направлять сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, в новую государственную информационную систему, определенную правительством России.
Автором инициативы выступил глава парламентского комитета по обороне, депутат Андрей Картаполов, сообщает «Коммерсант».
«Картаполов внес в Госдуму поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», – сообщает издание
Речь идет об электронном реестре военнообязанных. Ранее Владимир Путин распорядился провести осенний призыв с его использованием. Предполагается, что с этим реестром интегрируют и реестр цифровых повесток, направляемых призывникам через госуслуги.
Ранее правительство России поддержало законопроект, обязывающий работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета.
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07.08.2023 2832