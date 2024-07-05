Погрузчик с опилками задавил пенсионерку в Ломоносовском районе

Завершено расследование уголовного дела в отношении водителя погрузчика о неосторожном управлении спецтехникой в Ломоносовском районе.

По данным следствия, трагедия произошла на территории предприятия в Ломоносовском районе. Мужчина на погрузчике 10 мая вез паллеты с опилками. Машина наехала на 71-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчине вменяют причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Вместе с обвинительным заключением прокуратуры материалы переданы в суд.