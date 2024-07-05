Стал известен следующий соперник сборной России по футболу

Новым соперником сборной России по футболу станет Замбия. Об этом сообщил посол России в Замбии Азим Ярахмедов. Встреча запланирована на осень 2024 года.
«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами», – заявил Азим Ярахмедов.
В прошлом товарищеском матче сборная России победила Беларусь со счетом 4:0.
Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Вам будет интересно
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 1830