Стал известен следующий соперник сборной России по футболу

Автор: Сергей Агутин
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Новым соперником сборной России по футболу станет Замбия. Об этом сообщил посол России в Замбии Азим Ярахмедов. Встреча запланирована на осень 2024 года.

«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами», – заявил Азим Ярахмедов.

В прошлом товарищеском матче сборная России победила Беларусь со счетом 4:0.

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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