Сотрудникам Кащенко построят восьмиэтажный дом в Гатчинском районе

Облик будущего дома для областных психиатров уже согласовал Экспертный совет комитета градостроительной политики Ленинградской области

Архитектурный облик для общежития сотрудников психиатрической больницы им. П.П. Кащенко в Гатчинском районе разрабатывается по заданию, утвержденному комитетом по строительству Санкт-Петербурга компанией «Мир».

Здание общежития будет восьмиэтажным на 120 квартир, общей площадью 7,7 тысяч квадратных метров. На его территории разместятся прогулочные дорожки и детские площадки, будут высажены деревья и кустарники. Общая площадь озеленения территории достигает 34 %, — рассказали в областном правительстве.

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Напомним, что медикам в Ленобласти выплачивается: единовременная выплата молодому специалисту — 100 тысяч рублей, дополнительные выплаты — 56 тысяч рублей в первые три года работы, единовременная выплата — 120 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, компенсация аренды жилья до 15 тысяч рублей ежемесячно, или предоставление служебного жилья с правом приватизации через 7 лет. Также в 2024 году увеличена единовременная разовая выплата для выпускников, которые идут работать медицинские учреждения области – до 100 тысяч рублей для врачей и до 50 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.

Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.