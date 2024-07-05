В Мурино оштрафовали 10 нелегальных таксистов

В Мурино Всеволожского района прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Сотрудники комтранса вместе с ГАИ проверили 10 автомобилей и выявили ряд нарушений.
Перевозчики осуществляли предпринимательскую деятельность без специального разрешения. Некоторые водители работали без предрейсового медицинского осмотра, а их автомобили – без предрейсового технического осмотра.
Нарушителей оштрафовали. Их автомобили отправили на спецстоянку.
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17.04.2024 1336