В Мурино оштрафовали 10 нелегальных таксистов

Автор: Сергей Агутин
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В Мурино Всеволожского района прошел рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Сотрудники комтранса вместе с ГАИ проверили 10 автомобилей и выявили ряд нарушений.

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Фото: комитет по транспорту Ленобласти

Перевозчики осуществляли предпринимательскую деятельность без специального разрешения. Некоторые водители работали без предрейсового медицинского осмотра, а их автомобили – без предрейсового технического осмотра.

Нарушителей оштрафовали. Их автомобили отправили на спецстоянку.

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17.04.2024 1336
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