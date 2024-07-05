МЧС: в Ленобласти ожидается ураганный ветер до 27 м/с

Также в регионе пройдут ливни с грозой.
МЧС РФ сообщает об ухудшении погодных условий в 13 регионах России. Среди них и Ленинградская область.
Согласно данным министерства, на выходных в 47-м регионе ожидаются сильные порывы ветра до 27 метров в секунду и ливни с грозой.
Ранее в Ленинградской области и Петербурге было объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
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