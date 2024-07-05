Температура воздуха 6 июля в Ленобласти опустится до 17 градусов

Понижение температурного фона в регионе будет сопровождаться ливнями с грозой.

Согласно прогнозу МЧС, выходные в Ленобласти начнутся с проливных дождей, грозы, усиления порывов ветра и понижения температуры.

В ночное время суток столбики термометров опустятся местами до девяти градусов. Тем временем днем максимальный прогрев составит в пределах 17-22 градусов.

Ночью местами, преимущественно на востоке, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Днем местами грозы, ливни. Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с, — передает МЧС.