Температура воздуха 6 июля в Ленобласти опустится до 17 градусов

Понижение температурного фона в регионе будет сопровождаться ливнями с грозой.
Согласно прогнозу МЧС, выходные в Ленобласти начнутся с проливных дождей, грозы, усиления порывов ветра и понижения температуры.
В ночное время суток столбики термометров опустятся местами до девяти градусов. Тем временем днем максимальный прогрев составит в пределах 17-22 градусов.
Ночью местами, преимущественно на востоке, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Днем местами грозы, ливни. Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с, — передает МЧС.
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05.07.2024 19