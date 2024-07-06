Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника ВСУ. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Caesar» французского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, два пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов.