В Ленобласти 7 июля в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 7 июля.

Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем местами, начиная с западных районов, также прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы и град. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +8…+13°С, местами до +16°С, днем +24…+29°С. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — понижаться.

Вам будет интересно
В Ленобласти 7 июля в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град погода, лето, Ленобласть, дожди
Роспотребнадзор назвал 6 водоемов Ленобласти, пригодных для купания
Ведомство одобрило для купания только шесть мест на территории региона. Согласно результатам исследования проб воды, пригодными для купания в Ленинградской области...
05.07.2024 80
Автор