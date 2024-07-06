В Ленобласти 7 июля в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 7 июля.

Ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем местами, начиная с западных районов, также прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы и град. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +8…+13°С, местами до +16°С, днем +24…+29°С. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем — понижаться.