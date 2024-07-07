На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 7 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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17.04.2024 1341
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 34-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-181 подъезд к МАПП Светогорск:
- км 0-10, км 15-16, км 23 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 5-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную и газонокосилками;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора, очистка автобусных остановок и площадок отдыха;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.