Гражданин Армении задержан за стрельбу в уроженца Дагестана во Всеволожском районе

По подозрению в хулиганстве 6 июля в квартире в Западном проезде поселка имени Свердлова во Всеволожском районе задержан 31-летний гражданин Армении.
По предварительным данным, 4 июля он поссорился с 51-летним уроженцем Дагестана, водителем Toyota Camry. В оппонента агрессор выстрелил шесть раз и поспешил уехать, задев припаркованный рядом Volkswagen Polo.
У пострадавшего медики зафиксировали гематомы в области груди и глаза. После оказания первой помощи он отпущен лечиться амбулаторно.
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