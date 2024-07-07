Гражданин Армении задержан за стрельбу в уроженца Дагестана во Всеволожском районе

По подозрению в хулиганстве 6 июля в квартире в Западном проезде поселка имени Свердлова во Всеволожском районе задержан 31-летний гражданин Армении.

По предварительным данным, 4 июля он поссорился с 51-летним уроженцем Дагестана, водителем Toyota Camry. В оппонента агрессор выстрелил шесть раз и поспешил уехать, задев припаркованный рядом Volkswagen Polo.

У пострадавшего медики зафиксировали гематомы в области груди и глаза. После оказания первой помощи он отпущен лечиться амбулаторно.