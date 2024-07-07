Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в Беларуси

Россиянам и украинцам следует подумать над покупкой недорогой земли в селах Беларуси, считает президент республики Александр Лукашенко.

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и из России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. Вы знаете, что деревня у нас спасена… У нас остались средние и совсем маленькие деревушки… Прекрасные места, чудо-места. Они не должны погибнуть… А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами», – сказал Александр Лукашенко

По мнению президента Беларуси, такое приобретение может стать дачей на 40-50 соток. В городе за те же деньги предлагаются более скромные варианты. Аргументируя свою позицию, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна стать «спокойным уголком» для граждан России и Украины.