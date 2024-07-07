Рецидивисты задержаны за похищение гостя из квартиры во Всеволожском районе. Похищенного не нашли

В полицию Всеволожского района 6 июля около 21:30 сообщили о налете на квартиру дома на Воронцовском бульваре в Мурино.
У женщины в гостях был знакомый, когда в дверь постучали. Двое стали требовать у мужчины 30 тысяч рублей якобы в счет долга за незавершенный ремонт. Затем избили его, усадили в черный автомобиль и увезли.
Нетрезвых подозреваемых в возрасте 40 и 52 лет задержали в доме на улице ПТУ-56 в деревне Разметелево. Похищенного в помещении не было. Его поиски продолжаются.
Младший из подозреваемых ранее судим за кражи, угон, разбой, грабеж. Старший также привлекался к уголовной ответственности за разбой в Московской области.
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