Рецидивисты задержаны за похищение гостя из квартиры во Всеволожском районе. Похищенного не нашли

В полицию Всеволожского района 6 июля около 21:30 сообщили о налете на квартиру дома на Воронцовском бульваре в Мурино.

У женщины в гостях был знакомый, когда в дверь постучали. Двое стали требовать у мужчины 30 тысяч рублей якобы в счет долга за незавершенный ремонт. Затем избили его, усадили в черный автомобиль и увезли.

Нетрезвых подозреваемых в возрасте 40 и 52 лет задержали в доме на улице ПТУ-56 в деревне Разметелево. Похищенного в помещении не было. Его поиски продолжаются.

Младший из подозреваемых ранее судим за кражи, угон, разбой, грабеж. Старший также привлекался к уголовной ответственности за разбой в Московской области.