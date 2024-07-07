Ливни, грозы и до +28 °C – погода в Ленобласти на 8 июля

На территории Ленинградской области 8 июля ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы.

Будет дуть южный, юго-западный ветер: ночью — 5-10 м/с, днем — 3-8 м/с. При грозах возможно кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13…18 °C. Днем +20…+28 °C. Атмосферное давление будет слабо повышаться.