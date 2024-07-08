Самогонный аппарат взорвался в Ленобласти. Погиб его хозяин

Как сообщал ivbg.ru, гаражи загорелись 6 июля на улице Суворова в Приозерске. Огонь охватил 144 квадратных метра. Горели четыре постройки. При пожаре погиб 50-летний мужчина. Стали известны подробности происшествия.

По предварительным данным, в гараже находился самогонный аппарат – конструкция для перегонки и брожения, которая передавала данные в мобильное приложение. В помещении скопилось много паров алкоголя.

Когда хозяин щелкнул выключателем, они вспыхнули. Произошел взрыв. Погибший был энтузиастом самогоноварения, регулярно участвовал в профессиональных выставках.