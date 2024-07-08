В Петербурге обновят 500 км теплосетей до 2028 года

Автор: Сергей Агутин
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На выставке «Мой Петербург» обсудили вопросы, связанные с энергетическим и инженерным обеспечением города.  

Главная тема встречи – выполнение поручений Александра Беглова. До 2028 года в Санкт-Петербурге планируется обновить 500 километров теплосетей, а 50 котельных на мазуте перевести на экологически чистый природный газ.

До 2027 года в городе построят еще три площадки для переработки снега.

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07.08.2023 2837
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