В Петербурге обновят 500 км теплосетей до 2028 года

На выставке «Мой Петербург» обсудили вопросы, связанные с энергетическим и инженерным обеспечением города.

Главная тема встречи – выполнение поручений Александра Беглова. До 2028 года в Санкт-Петербурге планируется обновить 500 километров теплосетей, а 50 котельных на мазуте перевести на экологически чистый природный газ.

До 2027 года в городе построят еще три площадки для переработки снега.