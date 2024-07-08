Дерево раздавило иномарку в Ломоносовском районе. В салоне находились женщины

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По предварительным данным, 7 июля около 17:30 дерево упало на легковую Audi на улице Кузнечной в деревне Волковицы Ломоносовского района. В салоне находились две женщины.

1
Фото: t.me/Megapolisonline

Дежурная смена пожарной части деблокировала пострадавших и передала скорой помощи. Женщины госпитализированы.

Другой ствол задел провода линии электропередачи. Произошло короткое возгорание

Вам будет интересно
Дерево раздавило иномарку в Ломоносовском районе. В салоне находились женщины Ломоносовский район, Волковицы
Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам
В Москве начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. Нововведение может распространиться на всю Россию. За...
17.04.2024 1343
Автор