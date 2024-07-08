Дерево раздавило иномарку в Ломоносовском районе. В салоне находились женщины

По предварительным данным, 7 июля около 17:30 дерево упало на легковую Audi на улице Кузнечной в деревне Волковицы Ломоносовского района. В салоне находились две женщины.
Дежурная смена пожарной части деблокировала пострадавших и передала скорой помощи. Женщины госпитализированы.
Другой ствол задел провода линии электропередачи. Произошло короткое возгорание
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17.04.2024 1343