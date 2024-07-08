Следственный комитет помог ветерану из Ленобласти получить достойное жилье

Житель Бокситогорского района 30 лет ждет улучшения жилищных условий. В качестве временного варианта ему предоставили жилплощадь, условия в которой оказались ужасными.
Следователь Дмитрий Александров из Бокситогорского района Ленобласти помог ветерану Афганской войны добиться справедливости и получить комфортабельное жилье.
Как рассказали в пресс-службе СК, мужчина стоит в очереди на улучшение жилищных условий уже 30 лет. В качестве временного варианта ветерану предоставили жилплощадь с обваливающимися стенами и потолком, а также отсутствующим центральным отоплением. В итоге следователь инициировал проверку, в ходе которой был выявлен факт нарушения прав местного жителя.
Благодаря усилиям правоохранителей, ветерану предоставили достойную жилплощадь.