Следственный комитет помог ветерану из Ленобласти получить достойное жилье

Житель Бокситогорского района 30 лет ждет улучшения жилищных условий. В качестве временного варианта ему предоставили жилплощадь, условия в которой оказались ужасными.

Следователь Дмитрий Александров из Бокситогорского района Ленобласти помог ветерану Афганской войны добиться справедливости и получить комфортабельное жилье.

Как рассказали в пресс-службе СК, мужчина стоит в очереди на улучшение жилищных условий уже 30 лет. В качестве временного варианта ветерану предоставили жилплощадь с обваливающимися стенами и потолком, а также отсутствующим центральным отоплением. В итоге следователь инициировал проверку, в ходе которой был выявлен факт нарушения прав местного жителя.

Благодаря усилиям правоохранителей, ветерану предоставили достойную жилплощадь.

Следственные органы СК России по Ленинградской области действуют исключительно в интересах граждан и государства с целью обеспечения уголовно-правовой защиты и восстановления нарушенных прав, -указано в сообщении.