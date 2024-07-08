Водитель мог уснуть за рулем: известны подробности аварии с двумя погибшими медиками под Гатчиной

Трагедия произошла на трассе «Санкт-Петербург—Псков» днем, 8 июля.

Как сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти, причиной смертельной аварии в Гатчинском районе 8 июля могла стать усталость водителя. По данным ведомства, мужчина, находившийся за рулем кроссовера, уснул и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Скания».

8 июля в 11.30 на 35 км. автодороги «СПБ-Псков» неустановленный водитель, управляя автомобилем «Ниссан Мурано», выехал на полосу встречного движения, предположительно уснув за рулем, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом, под управлением 39-летнего водителя, — указано в сообщении.

В результате аварии водитель иномарки и его пассажирка погибли на месте. Предположительно, в кроссовере могли находиться сотрудники частной наркологической неотложной помощи. Они ехали на вызов к пациенту.