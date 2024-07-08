В России с начала года на водоемах погибли более тысячи человек

С начала года в России на водных объектах погибли более 1,6 тысячи человек, в том числе свыше 200 детей, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Из этого числа гибель 1056 человек, в том числе 187 детей, приходится на летний период. Цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года.

По его словам, основной пик трагедий приходится на выходные дни, когда в аномальную жару население стремится к водоемам. Пренебрежение правилами безопасности, купание в стихийных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией.