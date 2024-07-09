Первенец в 58 лет, через 3 года близняшки: петербурженка рассказала, как стала многодетной матерью

Доктор технических наук из Санкт-Петербурга в марте 2021 года в возрасте 58 лет впервые стала матерью. Спустя три года в семье появились близняшки, сообщает Neva.Today.
Женщина рассказала, что хотела сама родить второго ребенка. Но из-за кесарева сечения организму требовалось минимум два года на восстановление. Из-за этого они с 60-летним мужем воспользовались услугой суррогатной матери. Ею стала 25-летняя женщина.
Рождение близняшек стало неожиданностью, так как ждали только одного ребенка. Пара решила, что будет воспитывать обеих.
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