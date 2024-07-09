За это нарушение ПДД могут начать штрафовать водителей каждый день

Как сообщает «Прайм», российских автомобилистов могут начать штрафовать каждый день за езду без страховки ОСАГО. Госдума готова рассмотреть и утвердить эту инициативу уже августе 2024 года. Как это может происходить, рассказала агентству директор юридической группы Мария Яковлева.

Предполагается, что система распознавания будет использовать дорожные камеры. Они отсканируют номера автомобиля и проверят их в базе данных на наличие страховки. Если камера зафиксирует автомобиль без страховки, водителю начислят штраф.

По словам юриста, штрафы могут начисляться ежедневно, что приведет к значительным финансовым затратам для нарушителей. Юрист посоветовала держать в автомобиле копию действующего страхового полиса. Это может помочь при ошибке системы.

Если же вы получили штраф по ошибке, например, система некорректно зафиксировала отсутствие страховки, нужно обжаловать штраф. Подготовьте документы (страховой полис, квитанции об оплате и т. д.) и обратитесь в соответствующие органы для разъяснения ситуации.