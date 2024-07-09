Более 204 тысяч школьников сядут за парты в Ленинградской области 1 сентября

Численность обучающихся в школах области на 1 сентября 2024 года станет на тысячу больше, чем в 2023 году. Из них 24,7 тысячи первоклассников.

Как рассказали в областном правительстве, до конца 2024 года в регионе планируется построить или выкупить 4 школы и 15 детских садов, а также в рамках нацпроекта «Образование» ввести в эксплуатацию 2 школы в Гатчинском и Всеволожском районах.

Всего в День Знаний откроется 154 новых объекта: 72 «Точки роста», 2 школьных «Кванториума», центр цифрового образования «IT-куб». Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Кроме того, Ленинградская область ожидает 12 педагогов, которые приедут работать в регион по программе «Земский учитель». Программа реализуется в области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 16 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году. В 2022 году победителями стали два педагога. В 2023 году — 7 педагогов.