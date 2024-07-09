Из квартиры инспектора ФСИН в Петербурге вынесли чихуахуа

Автор: Сергей Агутин
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Россия, Санкт-Петербург. Дверной замок.
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Санкт-Петербурга 8 июля около 18:30 обратилась 41-летняя инспектор регионального управления ФСИН.

Неизвестный проник в ее квартиру на первом этаже дома на улице Гвардейской. Добычей злоумышленника стали собака породы чихуахуа, мобильный телефон, ноутбук и 50 тысяч рублей наличными.

Ущерб пострадавшей оценен в 93 тысячи рублей. Заведено уголовное дело о краже.

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21.05.2023 1250
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