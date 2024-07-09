В Красном Бору благоустроен первый в 2024 году в Ленобласти двор

Двор в посёлке Тосненского района обрел новый облик

Двор на Комсомольской, 10 и 10/1 благоустроен по региональной программе. Здесь провели комплекс работ: от устройства безопасного покрытия и установки бортового камня до высадки кленов, сирени и чубушника, от электромонтажных работ и устройства велопарковки до установки парковых диванов, качалок, качелей, перголы, доски для рисования, стола для пинг-понга, игрового комплекса, шведской стенки и турников. Территорию для благоустройства предложили жители, обратившись в местную администрацию, работы шли с учетом их пожеланий и предложений.

Всего в Ленинградской области в 2024 году идет благоустройство 26 дворов. Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий.

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Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.