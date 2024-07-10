Роскомнадзор заблокировал почти 190 тыс. материалов с запрещенной информацией

Роскомнадзор во втором квартале 2024 года заблокировал почти 190 тысяч материалов и сайтов с запрещенной законом информацией.

При этом более 176 тыс. интернет-страниц заблокировано на основании судебных решений, решений уполномоченных органов и требований Генеральной прокуратуры РФ, а 13,4 тыс. — в ходе рабочего взаимодействия с администрациями социальных сетей, сообщает пресс-служба ведомства.

За второй квартал увеличилось число удаленных сайтов с пронаркотическим и суицидальным контентом — на 10% и 15% соответственно. Число удаленных сайтов с материалами, пропагандирующими ЛГБТ, педофилию и смену пола, напротив, снизилось на четверть. Количество контента экстремистского и террористического характера осталось неизменным — 13,5 тысячи.