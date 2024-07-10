Развитием благотворительной деятельности в Ленобласти займется специальный совет

Возглавит совет глава Ленобласти, который и подписал распоряжение о его создании.

«Главная задача Совета — выработка мер по формированию культуры благотворительности. В развитии гражданского общества важно повысить авторитет благотворителей, необходимо сформировать отношение к благотворительности, волонтерству, помощи как к норме поведения», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Фото: lenobl.ru

В состав Координационного совета вошли 24 человека — руководители крупных предприятий, представители Общественной палаты, различных волонтерских организаций, Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, руководители профильных комитетов областной администрации.

Отметим, что в регионе работает Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. Присоединится к волонтерскому движению может любой желающие, подробности на сайте. Также первый в Ленинградской области «Добро.Центр» открылся в декабре 2022 года в Волосовском районе. В настоящее время в регионе работают 14 Добро. Центров.