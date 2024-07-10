Ленобласть направила в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи

В составе груза не только продукты питания, вещи и средства гигиены, но и техника, инструменты и комплектующие к ним.

Из Тихвинского района Ленинградской области в зону проведения военной спецоперации отправилась партия гуманитарной помощи российским военнослужащим.

В составе груза: продовольствие, вещи, электрогенераторы, различные строительные инструменты и детали к ним, автокомпоненты, маскировочные сети, сетки для защиты от дронов и многое другое.

В стране нет ни одного муниципалитета, который бы не помогал нашим бойцам, не организовал бы сбор гуманитарной помощи и не поддерживал бы родных и близких наших героев. Тихвинский район не исключение, — сообщили в администрации района.