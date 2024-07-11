В Японии задержан гражданин РФ, отправивший на родину контейнер с техникой

Автор: Анастасия Щербакова
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Россиянина обвиняют в обходе санкций.

В Японии задержали гражданина России за обход санкций на более чем 20 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, 38-летний мужчина в прошлом году отправил в РФ контейнер в РФ с гидроциклами и дизельными судовыми двигателями.

Арест по вменяемой россиянину статье в Японии производится впервые.

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06.06.2024 281
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