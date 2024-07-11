В Японии задержан гражданин РФ, отправивший на родину контейнер с техникой

Россиянина обвиняют в обходе санкций.
В Японии задержали гражданина России за обход санкций на более чем 20 миллионов рублей.
Согласно материалам дела, 38-летний мужчина в прошлом году отправил в РФ контейнер в РФ с гидроциклами и дизельными судовыми двигателями.
Арест по вменяемой россиянину статье в Японии производится впервые.
Вам будет интересно
Глава "АвтоВАЗа" не исключил, что спортивная версия внедорожника будет поставляться за рубеж. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что компания фиксирует повышенный...
06.06.2024 281