Госдума приняла в I чтении закон о компенсациях уволенным сотрудникам

Компенсация будет положена работникам, которые не успели воспользоваться своими отгулами.
Государственная Дума приняла в первом чтении закон, который вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Согласно документу, уволенным россиянам будет полагаться компенсация от работодателя за неиспользованные отгулы.
Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении, — говорится в пояснительной записке.
В случае принятия закона, поправки начнут действовать с марта 2025 года.
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