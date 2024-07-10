Госдума приняла в I чтении закон о компенсациях уволенным сотрудникам

Компенсация будет положена работникам, которые не успели воспользоваться своими отгулами.

Государственная Дума приняла в первом чтении закон, который вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. Согласно документу, уволенным россиянам будет полагаться компенсация от работодателя за неиспользованные отгулы.

Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении, — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закона, поправки начнут действовать с марта 2025 года.