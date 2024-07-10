Дачники из Всеволожского района сообщают об улучшении качества связи

Редакция ivbg.ru получила информацию об улучшении качества связи в ряде СНТ Всеволожского района Ленинградской области.

За комментариями мы обратились в пресс-службу компании МТС. Оператор подтвердил, что в Морозовском городском поселении, вблизи СНТ «Сигнал», «Дунай», «Реставратор», «Алмаз», «Энергетик», были установлены дополнительные базовые станции стандарта LTE. В результате, как ожидается, возрастут покрытие и емкость сети 4G.

«Летом интернет-трафик перераспределяется между Петербургом и Ленобластью, потому что все больше петербуржцев отправляется на природу, в итоге нагрузка на телекоммуникационную сеть растет. По нашим данным, дата-трафик за пределами города, особенно в популярных дачных массивах, поселках и на побережье Невы или озер обычно увеличивается в 2-5 раз», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Всего за весну 2024 года инженерами компании было смонтировано дополнительное телеком-оборудование в десяти районах Петербурга и Ленобласти. А во Всеволожске в декабре 2023 года компания завершила пилотный проект по полному выключению сети 3G.