На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Вам будет интересно
В Москве начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. Нововведение может распространиться на всю Россию. За...
17.04.2024 1357
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 30 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
- км 84 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтного покрытия;
- км 136-138 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 34-0 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 375-385, 410-430, ограничение скорости движения в оба направления с 05:00 до 15:00, покос обочин механизированным способом.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 0-16 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, гидроизоляция трещин асфальтобетонного покрытия;
- км 40-16 ограничение скорости движения от МТП с 08:00 до 20:00, уборка проезжей части от песка и смета механическим способом (ПУМ);
- км 3+500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 65-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 17:00, гарантийный ремонт (устранение размывов);
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 51-56 ограничение скорости в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к Выборгу №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к Выборгу №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 184-185 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка трещин а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 46-55, км 92-93 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 95-108 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-181 подъезд к МАПП Светогорск:
- км 1-14 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 10-27 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную и газонокосилками;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:000 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.