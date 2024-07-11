Российский футбольный клуб выставили на продажу на Avito

Казанский футбольный клуб «Сокол», выставленный на продажу на сервисе объявлений в интернете, нашел потенциального покупателя. Об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера команды Рустем Сабирзянов.
О продаже команды через сервис объявлений за 5,3 миллиона рублей стало известно 6 июля.
«Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально», – сообщили в пресс-службе клуба
«Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает второе место, отставая от лидера на одно очко.
Вам будет интересно
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 1846