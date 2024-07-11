Российский футбольный клуб выставили на продажу на Avito

Казанский футбольный клуб «Сокол», выставленный на продажу на сервисе объявлений в интернете, нашел потенциального покупателя. Об этом заявил исполняющий обязанности главного тренера команды Рустем Сабирзянов.

О продаже команды через сервис объявлений за 5,3 миллиона рублей стало известно 6 июля.

«Мы ко всему готовы и надеемся, что все будет нормально», – сообщили в пресс-службе клуба

«Сокол» выступает в группе 4 Второго дивизиона Б. Команда после 13 туров занимает второе место, отставая от лидера на одно очко.