Подросток на питбайке снес ровесника и уехал в Кировском районе

На улице Железнодорожной в поселке Мга Кировского района 10 июля около 00:30 сбили 17-летнего подростка. ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода, водитель скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Подозреваемого остановили в тот же день около 18:00 на улице Набережной во Мге. Им оказался 17-летний петербуржец.

По предварительным данным, он управлял незарегистрированным питбайком. В отношении подростка заведены административные дела о нарушении ПДД с причинением травм и оставлении места ДТП.