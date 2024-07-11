Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал в эфире радиостанции «Говорит Москва» запретить турецкие сериалы в России.

Милонов назвал популярные в России многосерийные фильмы «полнейшей белибердой», формирующей у зрителей неправильные представления о жизни в Турции.

«Все эти пожиратели Наташ… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — возмутился Милонов.

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Депутат добавил, что турецкие проекты — это «неправдивые сказки», создающие в головах россиянок нереалистичные образы иностранцев.