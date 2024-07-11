Мужчина заводил детей в кусты и фотографировал во Всеволожском районе

В экстренные службы 10 июля около 15:30 сообщили о мужчине, который, как утверждалось, приставал к несовершеннолетним в садоводстве «Бригантина» во Всеволожском районе.

Взрослым стало известно о девятилетнем мальчике и десятилетней девочке, которые пострадали от незнакомца. Он позвал их в кусты и сфотографировал. После этого дети убежали.

Подозреваемого задержали в соседнем массиве «Дунай». Им оказался 46-летний петербуржец. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за развратные действия, был оправдан судом, но должен был наблюдаться у психиатра.