Российский самолет испугал финских пилотов, летевших из Германии

Маршрут рейса Гамбург-Хельсинки пришлось менять почти перед самой посадкой. Иностранные СМИ утверждают, что связано это было с российским самолетом.

В Финляндии пассажирский самолет, летевший из Германии, пришлось отправлять на посадку другим маршрутом. Как пишет иностранная пресса, инцидент в воздухе произошел якобы из-за российского борта. При этом представители перевозчика официально не комментируют эту версию.

Источники утверждают, что маршрут рейса Гамбург-Хельсинки пришлось менять почти перед самой посадкой из-за появления неподалеку российского самолета. Об этом заявил анонимный пассажир, общавшийся с пилотом.

В самой авиакомпании заявили, что маршрут был изменен в связи с ухудшением погодных условий.