В конце недели Землю накроет мощная магнитная буря

Автор: Анастасия Щербакова
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Индекс геомагнитной активности составит пять баллов.

Ученые Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили () о новой магнитной буре, которая ожидается на выходных.

Согласно графикам астрономов, космический шторм начнется поздним вечером 13 июля. Индекс геомагнитной активности составит 4,5 балла, а после полуночи магнитная буря достигнет уровня G1.

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Фото: Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Возмущения в магнитосфере планеты продлятся несколько часов, затем графики станут «зелеными».

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09.07.2024 103
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