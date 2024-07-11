В конце недели Землю накроет мощная магнитная буря

Индекс геомагнитной активности составит пять баллов.
Ученые Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили () о новой магнитной буре, которая ожидается на выходных.
Согласно графикам астрономов, космический шторм начнется поздним вечером 13 июля. Индекс геомагнитной активности составит 4,5 балла, а после полуночи магнитная буря достигнет уровня G1.
Возмущения в магнитосфере планеты продлятся несколько часов, затем графики станут «зелеными».
Вам будет интересно
Экологи начинают бить тревогу из-за ускоренного изменения климата на планете. Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов, к 2080 году климат на нашей...
09.07.2024 103