Начальником экономической полиции в Петербурге и Ленобласти назначен Михаил Тимощенко

На должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначен полковник полиции Михаил Тимощенко.

Тимощенко прибыл в Петербург из Москвы в 2019 году. Сначала он возглавил отдел УЭБ и ПК, затем оперативно-розыскную часть, а позже стал заместителем начальника управления.

Предыдущего главу ведомства, полковника полиции Вадима Строкова сняли с должности 5 июля, о причинах его увольнения не сообщалось.