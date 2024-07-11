Начальником экономической полиции в Петербурге и Ленобласти назначен Михаил Тимощенко

На должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначен полковник полиции Михаил Тимощенко.
Тимощенко прибыл в Петербург из Москвы в 2019 году. Сначала он возглавил отдел УЭБ и ПК, затем оперативно-розыскную часть, а позже стал заместителем начальника управления.
Предыдущего главу ведомства, полковника полиции Вадима Строкова сняли с должности 5 июля, о причинах его увольнения не сообщалось.
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