Начальником экономической полиции в Петербурге и Ленобласти назначен Михаил Тимощенко

Автор: Гузель Галимова
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На должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначен полковник полиции Михаил Тимощенко.

Тимощенко прибыл в Петербург из Москвы в 2019 году. Сначала он возглавил отдел УЭБ и ПК, затем оперативно-розыскную часть, а позже стал заместителем начальника управления.

Предыдущего главу ведомства, полковника полиции Вадима Строкова сняли с должности 5 июля, о причинах его увольнения не сообщалось.

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08.07.2024 115
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