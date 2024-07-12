Карательная психиатрия: затушившего свечи в храме иностранца хотят отправить на лечение

Прокуратура направила в суд постановление о том, что 20-летнего иностранца, который затушил свечи в храме Москвы, необходимо отправить на принудительное лечение, сообщает «Патрульный Петербурга».

После проверки специальная комиссия пришла к выводу, что молодой человек страдает временным психическим расстройством. Из-за этого не может осознать характер и опасность своих действий, как и руководить ими.

Дело квалифицируется по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).