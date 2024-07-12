В садоводстве Лужского района нашли 37 килограмм наркотиков

В частном доме в садоводстве «Тельмановец» Лужского района нашли оборудование для изготовления наркотиков и изъяли более 37 килограммов запрещенных веществ.

Помещение проверяли из-за жалобы 45-летнего жителя Санкт-Петербурга. Еще в 2020 году он сдал дачный участок с домом 37-летнему мужчине.

Владелец решил навестить арендатора 10 июля 2024 года. Заметил беспорядок и сразу вызвал полицию. Изъятое кристаллическое вещество направили на экспертизу. Установлено, что это синтетический наркотик.

Заведено уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.