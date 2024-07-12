В России появится короткий номер для анонимной помощи детям и родителям

В России появится новый короткий номер 124 для экстренной и анонимной помощи детям и их родителям.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу и поручил проработать этот вопрос с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщается на сайте российского правительства.

Кроме того, Министерство труда России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжат развитие сети социальных служб и семейных многофункциональных центров (МФЦ) для оперативного предоставления помощи в регионах через принцип «одного окна».