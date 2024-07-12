Курортный сбор в Петербурге уберут с 2025 года

Автор: Сергей Агутин
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Вместо курортного сбора в Санкт-Петербурге введут туристический налог. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Курортный сбор действует в рамках эксперимента. Однако уже с 2025 года он будет преобразован в туристический налог. Нововведение предусмотрено в соответствии с Налоговым кодексом РФ, поправки в который утвердила Государственная дума.

Благодаря курортному сбору в бюджет Санкт-Петербурга поступило 207,5 млн рублей. За июнь уже 72,5 млн рублей. Власти полагают, что вырученные деньги пойдут на развитие городской и туристической инфраструктуры.

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