У пенсионерки украли сумку с наличными и документами во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 11 июля обратилась 72-летняя жительница Санкт-Петербурга. На даче в садоводстве «Элеватор» она обнаружила пропажу сумки.
Внутри лежали паспорт, пенсионное удостоверение, ключи от квартиры и 25 тысяч рублей наличными. Женщина полагала, что неизвестный забрался в дом и украл ее вещи.
Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 4488