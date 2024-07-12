У пенсионерки украли сумку с наличными и документами во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 11 июля обратилась 72-летняя жительница Санкт-Петербурга. На даче в садоводстве «Элеватор» она обнаружила пропажу сумки.

Внутри лежали паспорт, пенсионное удостоверение, ключи от квартиры и 25 тысяч рублей наличными. Женщина полагала, что неизвестный забрался в дом и украл ее вещи.

Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.