В «Спартаке» назвали причину встречи руководителей команды со священниками

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал причину встречи руководства команды со священниками. По его словам, команда дружит с настоятелем храма, который построен около домашнего стадиона.

«Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», – рассказал Олег Малышев

О встрече руководства «Спартака» со священниками стало известно 1 июля. Команда в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате России. Последний раз «Спартак» побеждал в Российской премьер-лиге в 2017 году.