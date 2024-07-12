В России намерены ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступления

В Госдуму внесен законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за вовлечение людей до 18 лет в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он уточнил, что согласно поправкам, вовлечение ребенка до 14 лет в совершение преступления станет квалифицирующим признаком, за это будет грозить лишение свободы на срок вплоть до семи лет. Такая же ответственность предполагается за вовлечение в совершение преступления двух и более детей.

Вам будет интересно В Петербурге двое подростков избили и ограбили парня посреди улицы В Петербурге полиция задержала подростков, которые у дома по Лиговскому проспекту избили 17-летнего парня. Они также распылили в лицо жертвы содержимое... 01.07.2024 253

Кроме того, предлагается усилить ответственность вплоть до шести лет лишения свободы, если детей вовлекают в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.