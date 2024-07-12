Сергей Перминов: Важно остановить вымывание кадров из отраслей, без которых немыслимо перспективное развитие

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поднял вопрос, который затрагивает ситуацию на рынке труда. По его словам, зарплата у курьера не может быть больше, чем у инженера. Это свидетельствует о том, что на рынке труда очевидный перекос и дефицит кадров.

«Общая газета Ленинградской области» спросила у сенатора РФ от Ленинградской области Сергея Перминова, какие меры надо предпринимать, чтобы ситуация выровнялась.

«Возникшие диспропорции отмечают жители многих регионов, вызовы бума курьеров, таксистов и т. п. стали особенно рельефными в мегаполисах, страдает и реальный сектор. Поэтому в «Единой России» при анализе стратегий для развития рынка занятости и обеспечения социально-экономического баланса этой проблематике и было уделено существенное внимание», – ответил Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что спрос на кадры и гибкие условия в сфере обслуживания создали воронку, которая вызвала перетоки в подчас не требующие особой подготовки направления. Общественный транспорт и строительство, интеллектуально емкие и требующие предоставления работнику «инструментов производства» специальности оказываются «в проигрыше».

«Это связано и с разной налоговой нагрузкой при различных видах трудоустройства, что требует внимания и регулирования. Важно остановить вымывание кадров из тех отраслей, без которых немыслимо перспективное развитие экономики и общества, обеспечить гармоничные статусы и условия труда. Этой задачей в интересах общего будущего партия продолжит заниматься», – резюмировал Сергей Перминов