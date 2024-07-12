Сергей Перминов: Важно остановить вымывание кадров из отраслей, без которых немыслимо перспективное развитие

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поднял вопрос, который затрагивает ситуацию на рынке труда. По его словам, зарплата у курьера не может быть больше, чем у инженера. Это свидетельствует о том, что на рынке труда очевидный перекос и дефицит кадров.
«Общая газета Ленинградской области» спросила у сенатора РФ от Ленинградской области Сергея Перминова, какие меры надо предпринимать, чтобы ситуация выровнялась.
Сенатор напомнил, что спрос на кадры и гибкие условия в сфере обслуживания создали воронку, которая вызвала перетоки в подчас не требующие особой подготовки направления. Общественный транспорт и строительство, интеллектуально емкие и требующие предоставления работнику «инструментов производства» специальности оказываются «в проигрыше».