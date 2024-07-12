Врачи ЛОКБ провели сложную и уникальную операцию

Житель Ленинградской области обратился к врачу из-за тяжести и неприятных ощущений в области сердца. Они усиливались с каждым днем, особенно чувствовались ночью.

УЗИ показало расширение аорты у пациента. Диагноз может привести к разрыву артерии и мгновенной смерти при несвоевременном лечении. Мужчину вовремя госпитализировали, что позволило успешно провести сложную и уникальную операцию.

Кардиохирурги выполнили протезирование восходящего отдела аорты через разрез размером всего семь сантиметров. Обычно для этой операции требуется доступ почти в три раза больше.

В данном случае послеоперационные осложнения меньше, практически нет несостоятельности грудины, потому что сохраняется ее каркасность. Повторные операции практически исключены, меньше кровопотеря, а заживление раны происходит намного быстрее. На вторые-третьи сутки пациент уже свободно передвигался.