Кратковременные дожди и до +27°С – погода в Ленобласти на 13 июля

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 13 июля.
Местами по региону пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах будет туманно, на востоке области, в начале ночи местами ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра при грозе порывы до сильного.
Ветер ночью западный, северо-западный от слабого до умеренного, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +22…+27°С.
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