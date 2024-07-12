Кратковременные дожди и до +27°С – погода в Ленобласти на 13 июля

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 13 июля.

Местами по региону пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах будет туманно, на востоке области, в начале ночи местами ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра при грозе порывы до сильного.

Ветер ночью западный, северо-западный от слабого до умеренного, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +22…+27°С.